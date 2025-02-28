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КЛУБ

АКТИВАЦИЯ ЖИЗНИ


57nikolaivolkov@gmail.com

Активируем жизнь
для счастья

Каждый может стать счастливее
достаточно поверить в себя и осознать ценность нахождения в этом мире
Начни с себя - получи результат
Получить подарок
Свои ценности
Смыслы
Сильные стороны
Предназначение
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Начни с себя - получи результат
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Если вы приобретете курс прямо сейчас, то получите скидку 10%
Если вы приобретете курс прямо сейчас, то получите скидку 10%
Если вы приобретете курс прямо сейчас, то получите скидку 10%
Если вы приобретете курс прямо сейчас, то получите скидку 10%
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Когда будет курс
Онлайн, проходите
в любое время
Для кого
Кто хочет осознанно строить свою жизнь
Сертификат
Видеолекции
онлайн-эфиры
Формат
Выдается после
прохождения курса
Раскройте потенциал своей жизни
Каждый человек заслуживает быть успешным и счастливым во всех аспектах своей жизни: карьере, финансах, личных отношениях, здоровье и творчестве

Наша жизнь подобна колесу баланса, где каждый сектор важен и требует развития и гармонии. Курс "Активация Жизни" от Николая Волкова — это ваш ключ к уравновешенной и полноценной жизни. Системный подход, проверенные стратегии и десятилетия опыта помогут Вам сделать решительные и правильные шаги к реализации личного потенциала
Начните путь к сбалансированной жизни
Начните путь к сбалансированной жизни
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Как достичь жизненного баланса
Курс — ваша дорожная карта к успеху в работе, достижениям в финансах, гармонии в отношениях, крепости здоровья и процветанию

Каждый аспект вашего существования взаимосвязан и заслуживает внимания и развития. Научитесь не только мечтать о сбалансированной жизни, но и делать реальные шаги к её достижению
Купить курс Активация Жизни
Курс обязателен
к прохождению для:
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Если вы устали от бесконечного цикла незавершенных дел и хотите научиться доводить начатое до конца, получая в итоге желаемые результаты
Стремящихся к результатам
Ищущих свой путь
Для неудовлетворенных текущим положением
Для тех, кто всегда следовал ожиданиям других и теперь хочет определить и следовать своим собственным целям и желаниям
Если вы чувствуете, что текущие обстоятельства вашей жизни не соответствуют вашему внутреннему "я", и вы ищете способы кардинально изменить свою жизнь
Начните путь к сбалансированной жизни
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Посмотреть программу курса
Вы освоите навыки, которые сможете применять каждый день
Узнаете, как достичь внутреннего баланса и наладить гармоничные взаимоотношения с миром
Гармония с собой и с миром
Энергия для достижений
Сотрудничество и взаимопомощь
Счастье
в моментах
Научитесь управлять своей энергией для повышения продуктивности и достижения целей
Познайте искусство сотрудничества: стройте отношения, которые меняют игру
Узнаете, как извлекать радость из каждого дня и ценить то, что имеете повышая качество жизни
Счастье в моментах
Преподаватель и автор курса – ведущий эксперт в области психологии, академик Николай Волков
Николай Волков — ваш гид в мир самопознания и личностного роста у него более чем 45-летний опыт в психологии, он — основатель Школы Самопознания и клуба Активация Жизни, наставник, коуч бизнес-психолог, семейный психолог, готовый поделиться своими знаниями и методиками для вашего благополучия
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ПРОГРАММА «АКТИВАЦИИ ЖИЗНИ»
Вы можете возвращаться к учёбе
в любой момент — все занятия
и учебные материалы всегда доступны
в личном кабинете
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Как начать жить своей жизнью
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Как выявить свои истинные
потребности и желания
Комбинация трёх базовых
инстинктов
От чего зависит финансовое
благополучие
Как зарядить свою внутреннюю батарейку
Мечты и цели. Как планировать свою жизнь
Кто и что влияет на наши
результаты
Симптоматика кризиса и как его избежать
Как выйти из тупика и ямы в новый проект
Алгоритм счастья и изобилия
Как преодолеть собственные
ограничения
Вы можете возвращаться к учёбе в любой момент
Все занятия и учебные материалы всегда доступны в личном кабинете
Оставьте заявку на сайте
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КУРСУ ПРЯМО СЕЙЧАС
Оплатите обучение
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На почту придет доступ
Приступаете к урокам
Вас ждут бонусы и подарки
Самостоятельный
Доступ к материалам
1 месяц
Самостоятельное прохождение программы
12 видео-уроков
1 бонусный урок
Без проверки домашних заданий
Доступ в клуб Активация Жизни!
на 1 месяц
Премиум

Доступ к материалам
2 месяца
С поддержкой куратора
12 видео-уроков
2 бонусных урока
Проверка домашних заданий куратором
Общий чат с участниками
Две индивидуальных (60-минутных) онлайн-сессии по ZOOM с куратором
Возможность приобрести
дополнительные вебинары за баллы
Доступ в клуб Активация Жизни!
на 1 месяц
ВИП

Доступ к материалам
3 месяца
Индивидуально с Николаем Волковым
12 видео-уроков
4 бонусных урока
Проверка домашнего задания Н. Волковым
Три индивидуальных (90-минутных) онлайн-сессий по ZOOM с Н. Волковым
Возможность приобрести
дополнительные вебинары за баллы
Дополнительный вебинар в ПОДАРОК
Доступ в клуб Активация Жизни!
на 2 месяца
Тарифы
Активировать
Активировать
Активировать
11 990 ₽
9 990 ₽
17 990 ₽
14 990 ₽
57 990 ₽
49 990 ₽
С поддержкой куратора
11 видео-уроков
4 бонусных урока
Проверка домашних заданий куратором
Общий чат с участниками
Три индивидуальных (60-минутных) онлайн-сессий по ZOOM с куратором
Возможность приобрести
дополнительные вебинары за баллы
Доступ в клуб "Активация Жизни!" на 1 месяц
Индивидуально с Николаем Волковым
11 видео-уроков
4 бонусных урока
Проверка каждого домашнего задания Николаем Волковым
Девять индивидуальных (90-минутных) онлайн-сессий по ZOOM с Николаем Волковым
Возможность приобрести
дополнительные вебинары за баллы
Дополнительный вебинар в ПОДАРОК после прохождения
Доступ в клуб "Активация Жизни!" на 1 месяц
*Доступ ко всем тарифам выдается индивидуально
Оформить в рассрочку
Получить подарок
Купить набор курсов
Выгода при покупке курсов пакетом — 15%
Жить побеждая
А-Плеер
Активация Жизни
Архитектура жизни
Программный комплекс №1
Этот пакет идеально подходит для тех, кто только начинает свой путь к личностному и профессиональному развитию
Предназначение
Купить набор курсов
Выгода при покупке курсов пакетом — 15%
Дисбаланс
Купить пакет курсов №1
Купить пакет курсов №2
Программный компл №2
Оформить в рассрочку
Получить подарок
Технология жизни
Этот пакет предназначен для тех, кто уже имеет базовые знания и хочет углубить свои навыки на пути к успеху
Перезагрузка мышления
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